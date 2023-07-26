Авиация и товары двойного назначения: послы ЕС одобрили новые санкции против Беларуси

Послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

На странице Председательства Испании в Совете ЕС в Twitter отметили, что послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

— Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц, — говорится в сообщении.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

По информации журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, санкции в основном касаются авиации и товаров двойного назначения.

— Послы ЕС только что одобрили санкции против Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее — никаких отступлений для калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова встанет осенью, — написал журналист.

Ранее в июле комитет по иностранным делам Европарламента призвал суд в Гааге выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В частности, в докладе об отношениях ЕС с Беларусью говорится об ответственности режима Лукашенко за ущерб, нанесенный Украине войной, совершенные преступления и роль в незаконном вывозе украинских детей.

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