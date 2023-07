Авиация и товары двойного назначения: послы ЕС одобрили новые санкции против Беларуси

Послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

На странице Председательства Испании в Совете ЕС в Twitter отметили, что послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

— Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц, — говорится в сообщении.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities.

