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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Авиация и товары двойного назначения: послы ЕС одобрили новые санкции против Беларуси

прапори ЄС
Фото: Pixabay

Послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

На странице Председательства Испании в Совете ЕС в Twitter отметили, что послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Минска к российской агрессии против Украины.

— Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц, — говорится в сообщении.

По информации журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, санкции в основном касаются авиации и товаров двойного назначения.

— Послы ЕС только что одобрили санкции против Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее — никаких отступлений для калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова встанет осенью, — написал журналист.

Ранее в июле комитет по иностранным делам Европарламента призвал суд в Гааге выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В частности, в докладе об отношениях ЕС с Беларусью говорится об ответственности режима Лукашенко за ущерб, нанесенный Украине войной, совершенные преступления и роль в незаконном вывозе украинских детей.

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Європейський Союз, Беларусь, санкції
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