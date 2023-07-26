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Анастасия Кожушко, редактор ленты

F-16 для Украины. Партнеры еще не согласовали детали подготовки украинских пилотов — СМИ

F-16 для Украины. Партнеры еще не согласовали детали подготовки украинских пилотов — СМИ
Фото: Getty Images

Страны-участники Коалиции истребителей для Украины, окончательно не утвердили планы обучения украинских пилотов по эксплуатации обещанных F-16, несмотря на заявления о сроках поставки этих самолетов.

Об этом сообщает Politico ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание США и страны Европы пока не согласовали детали подготовки украинских летчиков к полетам на F-16.

Отмечается, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, которые поддерживают обучение, однако до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Politico пишет, что одно из предложений, находящихся на обсуждении по обучению, предусматривает командирование украинских пилотов в США для прохождения тренировок в подразделении ВВС Национальной гвардии 162-е воздушное крыло, базирующееся в Тусоне (штат Аризона), и где уже учатся иностранные партнеры полетам на F-16.

Впрочем анонимные источники сообщили изданию, что такая идея не нашла поддержки.

Другой план предусматривает командирование американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами этой страны. Однако, по словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений принято не было.

– Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана, – сказал один из американских чиновников, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью иностранным журналистам заявил, Украина получит многофункциональные легкие истребители F-16, но поставки этих самолетов займет ориентировочно несколько месяцев.

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Военные учения, Винищувач F-16, Зброя для України, США
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