Фейерверк посреди дороги: в Тюмени взорвался грузовик
В российском городе Тюмень прямо на дороге взорвался грузовик.
Об этом пишут в СМИ и публикуют соответствующие видео.
— Тюмень. Отличный фейерверк, — написал в Telegram советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
На видео можно увидеть, как грузовик некоторое время стоит на дороге и дымится, а через несколько секунд взрывается, в результате чего образуется большой пожар.
А вот самих россиян такой фейерверк позабавил, они смеются за кадром и радуются “адскому” зрелищу в своей стране.
О причинах взрыва, а также о пострадавших ничего не известно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: скрин с видео
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская