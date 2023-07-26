Фейерверк посреди дороги: в Тюмени взорвался грузовик

В российском городе Тюмень прямо на дороге взорвался грузовик.

Об этом пишут в СМИ и публикуют соответствующие видео.

— Тюмень. Отличный фейерверк, — написал в Telegram советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

На видео можно увидеть, как грузовик некоторое время стоит на дороге и дымится, а через несколько секунд взрывается, в результате чего образуется большой пожар.

А вот самих россиян такой фейерверк позабавил, они смеются за кадром и радуются “адскому” зрелищу в своей стране.

О причинах взрыва, а также о пострадавших ничего не известно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин с видео

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