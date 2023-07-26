США хватит оружия и для помощи Украине, и для собственной армии — Пентагон

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что у них хватит вооружений как на военную помощь Украине, так и на нужды собственной армии.

Об этом на брифинге сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что каждый пакет военной помощи ВСУ составляется коллегиально.

– У нас есть встречи, на которых наши службы могут взвесить то, что имеют, а потом, конечно, секретарь и председатель разговаривают с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно дать Украине, – сказала Сингх.

Она подчеркнула, что США всегда будут поддерживать свою оборону и одновременно будут иметь возможность помогать Украине.

– Одна из вещей, о которых мы продолжаем говорить — мы с Украиной надолго. И поэтому мы собираемся продолжать оценивать, что мы можем передать им, не опускаясь ниже уровня нашей готовности, – отметила спикер Пентагона.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн. Он включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS. Также в пакет введут зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам и многое другое.

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