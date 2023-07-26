Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

Страны, которые принимали участие в реализации Черноморской зерновой инициативы, “легко не отреагируют”, если Россия решится напасть на их корабли.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Государственного департамента США Ведант Пател.

— Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли, — подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что сейчас в акватории Черного море находятся корабли со всех уголков мира, они доставляли зерно и продукты из Украины странам, которые очень в них нуждаются.

Пател не конкретизировал возможные последствия для РФ.

Накануне в Госдепе США предупредили, что после блокирования зерновой сделки и массированных атаках на портовую инфраструктуру Украины Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом.

Читайте также
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Дмитро Кулеба

Война в Украине, Госсдеп США, Кораблі, Російська агресія, США, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ сейчас атакует Украину Шахедами, собранными на ее территории — Гуменюк
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель
Літаки РФ
ЗАЭС может взорваться в любой момент: Галущенко в интервью Politico
Герман Галущенко
В Запорожье после объявления о ракетной опасности было слышно два взрыва
Вибух
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.07.2023
Deepstatemap
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
Роковая ошибка Запада: почему Украина уже 20 лет пытается попасть в НАТО
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
Цены на жилье во Львове превышают столичные: как купить квартиру не за все деньги мира
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь