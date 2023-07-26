В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
Страны, которые принимали участие в реализации Черноморской зерновой инициативы, “легко не отреагируют”, если Россия решится напасть на их корабли.
Об этом заявил на брифинге заместитель главы Государственного департамента США Ведант Пател.
— Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли, — подчеркнул американский дипломат.
Он отметил, что сейчас в акватории Черного море находятся корабли со всех уголков мира, они доставляли зерно и продукты из Украины странам, которые очень в них нуждаются.
Пател не конкретизировал возможные последствия для РФ.
Накануне в Госдепе США предупредили, что после блокирования зерновой сделки и массированных атаках на портовую инфраструктуру Украины Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская