В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море

Страны, которые принимали участие в реализации Черноморской зерновой инициативы, “легко не отреагируют”, если Россия решится напасть на их корабли.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Государственного департамента США Ведант Пател.

— Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли, — подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что сейчас в акватории Черного море находятся корабли со всех уголков мира, они доставляли зерно и продукты из Украины странам, которые очень в них нуждаются.

Пател не конкретизировал возможные последствия для РФ.

Накануне в Госдепе США предупредили, что после блокирования зерновой сделки и массированных атаках на портовую инфраструктуру Украины Россия может готовить в Черном море операцию под чужим флагом.

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