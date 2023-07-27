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Украина все еще имеет большую боевую мощь для продолжения контрнаступления — Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин Остин не комментировал ход контрнаступления Сил обороны или детали боевых действий, однако отметил, что Украина “сохраняет живую силу и технику”, несмотря на то, что ее войска вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия.

— У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить, — заявил он на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.

По его мнению, Украина хорошо подготовлена для достижения успеха, и “она все еще имеет большую боевую мощь”.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска за прошедшие сутки не смогли восстановить утраченные позиции в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении.

В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение.

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Украина все еще имеет большую боевую мощь для продолжения контрнаступления — Остин

Источник: CNN
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Ллойд Остин, Пентагон, Російська агресія, США-Украина
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