Сотрудники Минобороны Великобритании по ошибке отправили государственные секретные документы в Мали, африканскую страну, имеющую тесные связи с Кремлем.

Об этом сообщает британское издание The Times.

Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим доменное имя “.mil”, по ошибке пропустили букву “i” и вместо этого отправили сообщения в Мали, где используется доменное имя “.ml”.

Мали является одним из шести африканских государств, которым российский диктатор Путин на недавнем саммите в России пообещал бесплатное зерно. А временный президент Мали Ассими Гоита обратился к наемникам ЧВК Вагнера за помощью, чтобы поддерживать свою власть и подавить повстанцев-джихадистов.

Большинство электронных писем, отправленных в Мали, содержали банальную информацию, например, даты, когда сотрудники Минобороны и Министерства иностранных дел Великобритании уходили в отпуск. Но были документы, в которых подробно описывались британские исследования в области гиперзвуковых ракет.

Сейчас в Великобритании проходит расследование инцидента.

Ранее газете Financial Times удалось выяснить, что миллионы электронных писем американских военных также ошибочно были отправлены в Мали. Это обнаружил голландский интернет-предприниматель Йоханнес Зуурбиер (Johannes Zuurbier), который по контракту с Мали управлял доменом “.ml”.

На одном из этапов Зуурбиер на универсальный адрес получал до 20 тыс. ошибочно оправленных писем в день. Там были планы поездок высокопоставленных американских генералов и списки экипажей кораблей. После того, как Пентагон предпринял соответствующие меры, количество писем сократилось до нескольких сотен в день.

Стоит отметить, что Зуурбиер на протяжении десяти лет пытался предупредить Пентагон об утечке данных. И вот теперь в начале этой недели Зуурбиер собрал все электронные письма, ошибочно отправленные в Мали с января — вышло более 100 тыс.

Большинство писем являются спамом, некоторые из них содержат конфиденциальную информацию. Например, в одном письме были указаны имена британских и американских ученых, занимающихся исследованиями гиперзвуковых ракет в Портон-Дауне.

Гиперзвуковые ракеты — одна из наиболее важных областей военных технологий для ядерных держав, ведь такое оружие позволит обходить противовоздушную оборону.

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