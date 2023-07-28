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Валентина Чорна, редактор ленты

На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв — что известно

На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв — что известно
Фото: Depositphotos

Днем 28 июля в российском городе Самара на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв.

Как сообщают росСМИ, сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Telegram-канале Baza пишут, что взрыв на заводе в Самаре устроил сотрудник предприятия.

Он якобы заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов. Подозреваемого уже задержали при попытке выехать из России в Казахстан.

Взрыв в Самаре на НПЗ 28 июля 2023 — что известно о взрыве в российской Самаре

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефти.

Украина арестовала немало активов компаний, принадлежащих корпорации, поскольку доходы от их деятельности использовали для финансирования войны РФ против Украины.

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Взрыв, Росія
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