На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв — что известно

Днем 28 июля в российском городе Самара на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв.

Как сообщают росСМИ, сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Telegram-канале Baza пишут, что взрыв на заводе в Самаре устроил сотрудник предприятия.

Он якобы заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов. Подозреваемого уже задержали при попытке выехать из России в Казахстан.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефти.

Украина арестовала немало активов компаний, принадлежащих корпорации, поскольку доходы от их деятельности использовали для финансирования войны РФ против Украины.

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