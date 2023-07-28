На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв — что известно
Днем 28 июля в российском городе Самара на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв.
Как сообщают росСМИ, сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.
В Telegram-канале Baza пишут, что взрыв на заводе в Самаре устроил сотрудник предприятия.
Он якобы заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов. Подозреваемого уже задержали при попытке выехать из России в Казахстан.
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефти.
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