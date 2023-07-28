Мировые цены на нефть выросли более чем на 16%, что привело к подорожанию топлива в США

За последние пять недель мировые цены на нефть выросли более чем на 16%. Это является самым продолжительным ростом, с тех пор как полномасштабное вторжение России в Украину перевернуло энергетические рынки.

Как отмечает CNN, цена на нефть марки Brent, что является мировым ориентиром, в пятницу 28 июля упала на 0,1% до $84 за баррель, но этот рост составляет все еще 3,9%.

Цены на нефть в Соединенных Штатах также выросли на 3,9% на этой неделе, и это самое длинное ралли с апреля 2022 года.

Это вызвало скачок цен на бензин в США, которые сегодня достигли в среднем $3,73 за галлон, что является самым высоким уровнем с середины ноября 2022 года.

Сокращение добычи нефти

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки до рекордных 102 млн.

Впрочем, мировая добыча нефти, по прогнозам экспертов, вырастет лишь на 1,5 млн баррелей в день до 101,5 млн.

Дефицит предложения усилился из-за сокращения добычи странами ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти).

В апреле, в ответ на падение цен на нефть почти на 38% от их пика прошлого года, группа, в которую входят ОПЕК, Россия и другие меньшие производители, пообещала сократить добычу более чем на 1,6 млн баррелей в день до конца года.

– Недавний рост цен был вызван, в первую очередь, добровольным сокращением добычи, объявленным ОПЕК+ в апреле, – сказал стратег инвестиционного банка UBS Джованни Стауново в интервью CNN.

Он отметил, что дополнительные добровольные сокращения, объявленные Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером сырой нефти, в начале этого месяца, еще больше усилят давление на нефтяные рынки.

Как отмечает CNN, некоторые наиболее экономически развитые государства игнорируют предупреждения о замедлении роста, несмотря на все еще высокую инфляцию и мучительное повышение процентных ставок.

Нефтяные трейдеры делают ставку на то, что устойчивые экономики превратятся в устойчивый спрос, и в условиях, когда процентные ставки приближаются к своему пику, перспективы роста могут улучшиться.

Источник : CNN

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