Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мировые цены на нефть выросли более чем на 16%, что привело к подорожанию топлива в США

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

За последние пять недель мировые цены на нефть выросли более чем на 16%. Это является самым продолжительным ростом, с тех пор как полномасштабное вторжение России в Украину перевернуло энергетические рынки.

Как отмечает CNN, цена на нефть марки Brent, что является мировым ориентиром, в пятницу 28 июля упала на 0,1% до $84 за баррель, но этот рост составляет все еще 3,9%.

Цены на нефть в Соединенных Штатах также выросли на 3,9% на этой неделе, и это самое длинное ралли с апреля 2022 года.

Это вызвало скачок цен на бензин в США, которые сегодня достигли в среднем $3,73 за галлон, что является самым высоким уровнем с середины ноября 2022 года.

Сокращение добычи нефти

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки до рекордных 102 млн.

Впрочем, мировая добыча нефти, по прогнозам экспертов, вырастет лишь на 1,5 млн баррелей в день до 101,5 млн.

Дефицит предложения усилился из-за сокращения добычи странами ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти).

В апреле, в ответ на падение цен на нефть почти на 38% от их пика прошлого года, группа, в которую входят ОПЕК, Россия и другие меньшие производители, пообещала сократить добычу более чем на 1,6 млн баррелей в день до конца года.

– Недавний рост цен был вызван, в первую очередь, добровольным сокращением добычи, объявленным ОПЕК+ в апреле, – сказал стратег инвестиционного банка UBS Джованни Стауново в интервью CNN.

Он отметил, что дополнительные добровольные сокращения, объявленные Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером сырой нефти, в начале этого месяца, еще больше усилят давление на нефтяные рынки.

Как отмечает CNN, некоторые наиболее экономически развитые государства игнорируют предупреждения о замедлении роста, несмотря на все еще высокую инфляцию и мучительное повышение процентных ставок.

Нефтяные трейдеры делают ставку на то, что устойчивые экономики превратятся в устойчивый спрос, и в условиях, когда процентные ставки приближаются к своему пику, перспективы роста могут улучшиться.

Читайте также
Дизель дорожает второй день подряд: цены на АЗС в Польше
АЗС в Польщі

Источник: CNN
нефть, США, Цены на бензин, ціни на нафту
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Байден готовит запрос в Сенат о выделении дополнительной помощи Украине — Politico
Джо Байден
Для документирования преступлений армии РФ: США передают Украине дроны Skydio
Агентство США з міжнародного розвитку
Переломит ход войны: что известно об F-16 для Украины и сколько их нужно, чтобы изменить поле боя
Винищувач F-16
Украина может получить первые танки Abrams в сентябре — Politico
танк Abrams випускає снаряд
Китай помогает России обходить санкции и предоставляет военные технологии — разведка США
Китай
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
Мировые цены на нефть выросли более чем на 16%, что привело к подорожанию топлива в США
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке
Мировые цены на нефть выросли более чем на 16%, что привело к подорожанию топлива в США
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Мировые цены на нефть выросли более чем на 16%, что привело к подорожанию топлива в США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
Мировые цены на нефть выросли более чем на 16%, что привело к подорожанию топлива в США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь