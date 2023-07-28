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В Польше отец в воспитательных целях бросил 10-летнюю дочь одну в горах: семьей занимается суд

В Польше отец в воспитательных целях бросил 10-летнюю дочь одну в горах: семьей занимается суд
Фото: Pixabay

В Польше отец оставил в горах свою 10-летнюю дочь и приказал ей самой возвращаться домой — так он хотел научить ребенка быть самостоятельной.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Во вторник глава семейства с 10-летней дочкой и младшими братьями пошли по красной тропе на Полонину Ветлинскую в Бещадах — популярное место среди туристов. По дороге девочка сказала, что устала и хотела бы вернуться. Отец сказал ей спускаться самостоятельно, а потом найти какой-нибудь транспорт до Ветлины. А сам пошел дальше.

Девочку, которая шла одна, заметил гид одной из групп. Ребенок не смог ответить, как ее зовут и где она живет. У нее также не было связи с отцом. На место вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что семья живет в Варшаве. Девочку отвезли в Ветлину, а отца и братьев спустили с гор. Маму детей поставили в известность о случившемся. Глава семейства даже пожаловался, что гид уведомил полицию, поскольку не видит проблемы в своем поступке.

Отец объяснил полиции, что хочет научить ребенка самостоятельности. Например, в Варшаве, где живет семья, девочка сама возвращается из школы.

Теперь делом родителя и ситуацией в семье будет заниматься суд по семейным делам.

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гори, Польша
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