Имеет военное значение для РФ: почему в Таганрог были прилеты и что там находится
Таганрог, где 28 июля прогремели взрывы, находится относительно близко к Донецкой области.
Об этом пишет Sky News и добавляет, что сегодняшний взрыв произошел чуть более чем в миле от Таганрогского морского торгового порта, основными грузами которого являются металл и уголь.
Порт обслуживает суда, следовавшие вдоль Азовского, Черного и Средиземного морей.
— Возможно, Таганрог и не является особо крупным портом, но важно отметить, что на прошлой неделе Россия неоднократно атаковала зерновые склады в ключевом украинском портовом городе Одесса и вокруг него. Одна конкретная российская атака уничтожила около 60 тыс. тонн украинского зерна за один раз, — отмечает издание.
Кроме того, Таганрог имеет военное значение и является важным объектом для армии России — в трех милях расположена большая авиабаза.
Аналитический центр Atlantic Council описывает эту авиабазу как “ближайший к украинской границе координационный центр российских ВВС”.
— Это также считается наиболее вероятным местом доставки иранских беспилотников Shahed, которые были ответственными за массированную атаку 26 января в Азовском море, — говорится в сообщении.
Близость авиабазы к Украине является фактором, который Россия пыталась использовать еще до того, как начала вторжение.
Напомним, что в пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог Ростовской области прогремел мощный взрыв. Минобороны РФ обвинило Украину во взрыве в центре Таганрога. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право “принять жесткие меры в ответ на ракетный обстрел”.
А уже вечером 28 июля Россия атаковала жилищный комплекс Женева в Днепре, в результате чего 9 пострадавших.
Фото: скрин с видео
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