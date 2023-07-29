Переворот в Нигере может быть выгоден Путину – The Times

Генерал Абдурахман Чиани, объявивший себя новым лидером Нигера, выступил на государственном телевидении с призывом о международной поддержке. На это очень быстро отреагировала российская частная военная компания Вагнера.

Как пишет издание The Times, для ЧВК Вагнера это шанс получить новый плацдарм для своих действий в Африке.

Генерал Абдурахман Чиани вместе с военными выступил против демократически избранного президента Базума, который пытался бороться с джихадистами в африканском регионе Сахель.

Чиани же обратился к иностранным лидерам, заявив: Я прошу технических и финансовых партнеров, которые являются друзьями Нигера, понять специфическую ситуацию, в которой оказалась наша страна, и оказать ей всю необходимую поддержку, чтобы она могла справиться с вызовами, стоящими перед ней.

На этот призыв откликнулся главарь наемников Вагнера Евгений Пригожин, назвав это битвой народа Нигера против своих колонизаторов.

Пригожин заверил, что тысячи наемников Вагнера “способны навести порядок, уничтожить террористов”.

Стоит заметить, что ряд африканских стран и западные государства с тревогой отреагировали на переворот — требуют отпустить Базума и восстановить конституционный порядок в Нигере.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на саммите Россия-Африка, который начался в четверг в Санкт-Петербурге, заявил, что переворот в Нигере очень активно обсуждался.

По сообщениям СМИ, в столице Нигера Ниамее толпы с российскими флагами разгромили и подожгли партийную штаб-квартиру президента Базума. Сам он забаррикадировался. Однако пока нет никаких признаков того, что Москва или Вагнер приложили руку к свержению Базума.

Стоит отметить, что иностранные страны не объявляли о планах вмешательства в Нигер. Однако и Чиани предостерег от любых попыток вытянуть Базума, который содержится под стражей вместе с семьёй. Чиани заявил, что иностранное военное вмешательство приведет к массовому убийству населения Нигера и хаосу.

Кстати, Нигер является одним из крупнейших в мире производителей урана.

Источник : The Times

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