Кремль не способен защитить российское население от войны – разведка Британии

Атаки беспилотников на Москву, рост внутренних репрессий, ускорение призыва в армию и недавний мятеж ЧВК Вагнера в совокупности свидетельствуют о неспособности Кремля защитить население от войны.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что сейчас для власти РФ приоритетным считается внесение изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию. В середине июля 2023 года российская Дума повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, сохранив нынешнюю нижнюю границу на уровне 18 лет.

Хотя призывники пока не отправлены на войну в Украину, они освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России.

24 июля 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который постепенно повышает верхний предел возраста для тех, кто подлежит призыву в резервисты: старших офицеров теперь могут мобилизовать до 70 лет.

Осенью 2022 года резервисты вошли в число “частично мобилизованных”. Это может обеспечить более быстрое увеличение численности солдат, который Кремль может задействовать в боевых действиях в Украине.

Источник: Министерство обороны Великобритании

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.