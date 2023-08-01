Ассоциируется с должностью президента. Как республиканцы подпитывают маскулинный образ Трампа

Соревнование среди республиканцев на нынешних праймериз, кто же самый мужественный, в самом разгаре и осложняется тем, что кандидат в президенты Дональд Трамп довольно успешно проектировал образ мачо. Республиканские избиратели откликнулись на него.

Об этом пишет издание Five Thirty Eight.

Каждые президентские выборы — это попытка убедить американцев, что каждый из кандидатов соответствует маскулинным стереотипам и идеалам (решительность, доминантность, агрессия), которые ассоциируются с президентской должностью. Среди женщин-кандидаток это тоже наблюдается.

Для Трампа маскулинная идентичность не связана с демонстрацией физических преимуществ — сколько миль Трамп может пробежать или может ли он выжать определенный вес лежа. Его версия мужественности подпитывается, в частности, унижением других кандидатов, агрессией к женщинам, и аффектом “говори, как есть, и не проси прощения”.

Другие кандидаты от Республиканской партии не пытаются подражать этим аспектам поведения Трампа. Эксперты считают, что соперникам Трампа будет очень трудно убедить первичный электорат, что они такие же сильные лидеры, как и Трамп.

По словам профессора психологии в Университете штата Пенсильвания Терезы Вессио, чем больше людей думают, что хорошие мужчины должны иметь высокую должность, статус, доминантность и жесткость, тем больше они поддерживают Трампа.

Издание отмечает, что Трамп — далеко не первый кандидат в президенты, который пытается использовать маскулинность ради политической выгоды, чтобы сбить с ног соперников. Исследование за исследованием показывают, что кандидатура Трампа и его президентство нашли отклик у людей, которые верят в традиционные гендерные роли.

Исследование Vescio в 2021 году показало, что люди, исповедующие определенный тип традиционной маскулинности — как женщины, так и мужчины — более вероятно поддерживали Трампа на выборах в 2016 и 2020 годах.

Ощущение того, что мужчины — часто именно белые мужчины — теряют власть, за последние несколько лет набирает обороты среди правых.

Опрос беспартийной исследовательской фирмы PerryUndem показал, что доля мужчин-республиканцев, которые считают, что “общество наказывает мужчин только за то, что они ведут себя как мужчины”, выросла с 68% в 2020 году до 82% в 2022 году. Опрос Pew Research Center в 2021 году показал, что мужчины-республиканцы чаще утверждают, что существует определенная дискриминация в отношении мужчин (49%), чем о том, что существует определенная дискриминация в отношении женщин (44%).

В опросе 2022 года от Центра исследований американской жизни Американского института предпринимательства говорилось, что 75% мужчин-республиканцев и 60% женщин-республиканок согласны с тем, что белых мужчин слишком часто обвиняют в проблемах американского общества.

Так же 78% мужчин-республиканцев и 65% женщин-республиканок считают, что США стали “слишком мягкими и женственными”.

Недавний опрос, проведенный компанией Ipsos по заказу журнала Politico, показал, что 65% республиканцев считают, что движение #MeToo не позволяет мужчинам свободно высказываться на работе.

А 52% республиканцев согласны с тем, что традиционная структура семьи, где отец работает, а мать занимается домашним хозяйством, лучше всего дает детям возможность добиться успеха.

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