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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Имеет две военные составляющие: какие последствия для РФ будет иметь очередная атака БпЛА Москвы

Имеет две военные составляющие: какие последствия для РФ будет иметь очередная атака БпЛА Москвы

Очередные взрывы ночью 1 августа в Москве и Московской области, о которых заявляли в Кремле, будут иметь два основных последствия для России, что повлияет и на войну в Украине.

Об этом в эфире Єдиних новин сказал военный эксперт Петр Черник.

— Здесь есть две военные составляющие. Первое — это плотность противовоздушной обороны, они будут уплотнять и так уже довольно дефицитными ракетными комплексами, скажем, такими как Бук. А это означает, что какая-то часть их противовоздушной обороны не дойдет до нашей линии разграничения, и это, конечно, приветствуется, — говорит он.

По словам эксперта, вторым следствием хлопка в Москве является стратегический прицел.

— Россияне очень сильно расхвалили свои комплексы С-350, С-400 С-500, Панцирь и тому подобное. И Россия до сих пор остается вторым производителем в мире оружия и вооружения. А значит, их стабильные клиенты от Бразилии до Индонезии очень серьезно задумаются, нужно ли это оружие у них покупать, конкурентно ли способно оно, а это удар по их технологическим цепочкам и, самое главное, по кошельку, — говорит военный эксперт.

Черник отметил, что хорошие новости в этом направлении уже есть, ведь Египет отказался от проекта Су-30, а Индия не захотела заходить в проект Су-57. По его мнению, этот процесс будет только нарастать.

Напомним, что ночью 1 августа Москву и Московскую область снова якобы атаковали три беспилотника, БпЛА попал в ту же башню Москва-Сити, что и два дня назад.

Фото: RTVI

Война в Украине, Взрыв, Москва, Росія
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