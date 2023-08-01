Первая из стран ЕС: Исландия официально закрыла посольство в России

Во вторник, 1 августа, Исландия официально приостановила работу своего посольства в России.

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Посольство в Москве также представляло Исландию в Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Отныне представительство будет осуществлять Министерство иностранных дел в Рейкьявике.

Исландия стала первой европейской страной, сделавшей подобный шаг. О решении закрыть свое посольство в России страна объявила в июне.

Правительство объясняет это тем, что “функционирование посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитической службы”.

— Решение о закрытии деятельности посольства не означает прекращения политических отношений между странами. Как только позволят условия, акцент будет сделан на возобновлении деятельности посольства Исландии в Москве, — заявили в МИД Исландии.

Фото: Government of Iceland

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