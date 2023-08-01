США договариваются с Японией о поставках Украине боеприпасов. Болгария и Корея уже согласились — FT
США достигли договоренностей с Болгарией и Южной Кореей о поставках из этих стран 155-мм боеприпасов для Украины.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам официальных лиц, США сейчас ведут переговоры с Японией о таких же поставках.
155-мм снаряды используются в гаубичных артиллерийских системах, в том числе американских M777 и M109, поставляемых Киеву.
В настоящее время Украина производит до 8 тыс. артиллерийских выстрелов в день, что, по словам американских официальных лиц, гораздо больше, чем могли бы производить США. По мере стабилизации линии фронта важность артиллерии возрастает.
По данным армии США, к 2025 году планируется производить до 90 тыс. снарядов в месяц, сейчас их производится 24 тыс., а до полномасштабного вторжения России в Украину — 14 тыс. в месяц.
За последние 10 лет Пентагон запросил закупить всего около 790 тыс. 155-мм снарядов, в основном для использования на учениях. США уже передали Украине больше того количества 155-мм снарядов, которое закупили за последнее десятилетие, говорится в докладе Центра новой американской безопасности.
— Мы не ожидали и не готовились к длительной войне, и промышленная база была ограничена с точки зрения эффективности, — сказал Марк Кансиан, старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
Напомним, что США передали Украине кассетные снаряды калибра 155-мм в рамках пакета военной помощи на сумму около $800 млн.