США не поощряют и не способствуют ударам по территории России — Кирби

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют ударов по территории России.

Об этом он сказал в интервью CNN.

— Мы не поощряем атаки по территории России и тем более не способствуем им… Мы обсуждали с украинцами наши опасения по поводу атак по территории России, — рассказал Кирби.

Он также отметил, что украинцы “сами отвечают за выбор своих целей и за то, как они будут использовать свой военный потенциал”.

По словам дипломата, Соединенные Штаты концентрируются на том, что происходит на украинской территории.

— Они (украинцы, — Ред.) достигают определенного прогресса, и мы будем продолжать обеспечивать их всей необходимой техникой, — добавил представитель Совета нацбезопасности США.

Ночью 1 августа Москву и Московскую область якобы атаковали три беспилотника.

Позавчера, в ночь на воскресенье 30 июля, Москву и Подмосковье тоже атаковали три беспилотника.

Источник : CNN

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