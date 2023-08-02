Страны Африки осознают, что партнерство с РФ не отвечает их интересам — Кирби

Страны Африки все больше понимают токсичность сотрудничества с Россией, учитывая, что президент РФ Владимир Путин превратил продовольствие в оружие в рамках развязанной российско-украинской войны, что не соответствует интересам африканских государств.

С такой оценкой во вторник, 1 августа, выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— По всему континенту (Африки, — Ред.) и на так называемом Глобальном Юге все больше и больше стран осознают, что партнерство с Россией на самом деле не в их интересах и не в интересах их народов — и это становится все более очевидным, — сказал он.

Джон Кирби напомнил, что на прошлой неделе множество глав африканских государств отказались ехать на проводимый в Санкт-Петербурге саммит Россия-Африка, прислав вместо себя делегации.

— Они осознают, что стали жертвами его (Кремля, — Ред.) безрассудного решения выйти из зерновой сделки. Они осознают, что продовольственная нестабильность, голод, общая нестабильность, которую они испытывают на многих уровнях, в значительной степени связана с войной, которую он ведет в Украине,- добавил представитель Белого дома.

Саммит, о котором идет речь, проходил в российском Санкт-Петербурге в течение двух дней, 26 и 27 июля. Подробнее о том, как Владимир Путин пытался подкупить африканских лидеров зерном — читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.