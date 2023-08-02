Пытался отменить результаты выборов 2020 года. Трампу выдвинули новые обвинения

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках расследования относительно попыток отменить результаты выборов 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что в рамках расследования специального прокурора Джека Смита Трампу выдвинули обвинения в:

сговоре с целью обмана Соединенных Штатов;

сговоре с целью препятствования официальному расследованию;

препятствовании и попытке препятствования официальному расследованию;

заговоре против прав граждан.

— В течение более чем двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года обвиняемый распространял ложь о том, что на выборах произошли фальсификации, и что он фактически победил, — говорится в обвинительном акте.

Указано, что Трамп знал, что его утверждения о фальсификации выборов были неправдивыми, но все равно говорил их, чтобы “создать напряженную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру общественности в организацию выборов”.

В CNN указывают, что заговор с целью отмены выборов 2020 года в США разрушил президентские нормы и завершился немыслимым нападением на Капитолий 6 января, когда Конгресс собирался на заседание, чтобы утвердить победу президента Джо Байдена.

Еще до этого Трамп начал беспрецедентную кампанию давления на работников избирательных комиссий Штатов, законодателей, чиновников Министерства юстиции и даже вице-президента Майка Пенса, чтобы убедить их признать результаты выборов 2020 года недействительными.

Экс-президент США должен появиться в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия, 3 августа.

Издание добавляет, что в дело также включены шесть сообщников, которым не предъявлено обвинение. Среди них — четыре неназванных адвоката, которые якобы помогали Трампу в его попытках подорвать результаты выборов 2020 года. Также включен один неназванный чиновник Министерства юстиции, который “пытался использовать ведомство для открытия фиктивных расследований преступлений на выборах и влиять на законодательные органы штатов с помощью заведомо ложных заявлений о фальсификации выборов”.

В обвинительном заключении также упоминается неназванный “политический консультант, который помог реализовать план по представлению фальшивых списков кандидатов, чтобы помешать процедуре сертификации”.

Ранее против экс-президента Дональда Трампа Федеральное большое жюри присяжных выдвинуло уголовные обвинения в неправильном обращении с секретными документами, которые он хранил после ухода с должности.

Источник : CNN

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