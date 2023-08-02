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Валентина Чорна, редактор ленты

Сенаторы США внесли проект закона, направленный на поддержку энергоинфраструктуры Украины

Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенаторы США внесли двухпартийный проект закона, направленный на поддержку украинской энергетической инфраструктуры и уменьшение зависимости ЕС от России.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

— Сегодня наши друзья в Конгрессе — сенаторы Менендес (Д) и Риш (Р) — внесли двухпартийный проект закона Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе, — написала она.

По словам Маркаровой, “этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также на уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т. д.”.

Посол подчеркнула, что это полностью соответствует стратегическим приоритетам и планам реконструкции Украины.

— А также энергетика — один из 5 ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживает и, надеемся, будут еще больше поддерживать, — добавила Маркарова.

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Сенаторы США внесли проект закона, направленный на поддержку энергоинфраструктуры Украины

Война в Украине, Оксана Маркарова, США
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