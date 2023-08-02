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США могут профинансировать вооружение для Тайваня из денег, выделенных на поддержку Украины — FT

Білий дім США
Фото: Unsplash

Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам двух лиц, знакомых с планом, финансирование для Тайваня включат в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

— Если Конгресс одобрит этот план, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую американскими налогоплательщиками, известную как “иностранное военное финансирование”. Ожидается, что Белый дом подаст запрос в этом месяце, — говорится в сообщении.

Сообщение появились вслед за заявлением Белого дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму $345 млн из своих запасов в рамках системы, известной как “президентские полномочия на сокращение вооружений”, которая была использована для отправки оружия в Украину.

Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег хотят предоставить Тайваню.

— Возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе, — пишет Bloomberg.

Ранее тайваньские СМИ сообщали, что США могут выкупить у Тайваня ПВО Hawk для Украины.

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Источник: Financial Times
Білий дім, Джо Байден, США, Тайвань, Украина
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