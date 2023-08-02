Треть американцев поддерживает отправку войск США в Украину — опрос

Почти треть жителей США поддерживает отправку американских войск на войну в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

В целом 31% избирателей, имеющих право голоса в США, поддерживают отправку американских вооруженных Сил на войну в Украину.

Четверть респондентов не поддерживают и не выступают против этой идеи, а 34% — против. Чуть меньше 10% затруднились с ответом.

В онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1 500 человек.

Newsweek отмечает, что наибольший процент поддержки — среди молодежи и людей среднего возраста. Так, 47% опрошенных в возрасте от 27 до 42 лет заявили, что они поддерживают или решительно поддерживают отправку американских войск в Украину.

Всего 4% респондентов в возрасте от 18 до 26 лет выступили категорически против.

Почти треть опрошенных в возрасте старше 59 лет заявили, что выступают против введения американских войск в Украину, а еще 25% “категорически” против этого предложения.

Отношение американцев к вступлению Украины в НАТО

47% респондентов заявили, что либо поддерживают, либо решительно поддерживают вступление Украины в НАТО, и только 15% выступили против. Еще 29% не выразили ни поддержки, ни возражений, а 10% затруднились с ответом.

Также чуть более четверти респондентов заявили, что Украина должна быть принята в НАТО немедленно, тогда как 37% считают, что Украина должна стать государством НАТО после окончания войны с Россией.

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