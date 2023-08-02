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Юлия Захарченко, редактор ленты

Военное преступление: президент Румынии о российских атаках по инфраструктуре в Одесской области

Клаус Йоганніс
Фото: Getty Images

Российская Федерация совершает очередное военное преступление, атакуя инфраструктуру на Дунае в южной части Украины. Это неприемлемые действия, которые могут спровоцировать продовольственный кризис.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Он осудил атаки РФ по украинской инфраструктуре, расположенной неподалеку Румынии.

— Атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии, являются неприемлемыми. Это военные преступления, которые еще больше влияют на способность Украины передавать продовольственные товары тем, кто нуждается в помощи в мире, — утверждает президент Румынии.

Военное преступление: президент Румынии о российских атаках по инфраструктуре в Одесской области

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска в ночь с 1 на 2 августа атаковали юг Одесской области ударными дронами-камикадзе Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное.

По данным Воздушных сил Украины, целью РФ стали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там вспыхнули пожары, а также поврежден элеватор в результате российских атак.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Клаус Йоганніс, Одесская область, Румунія
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