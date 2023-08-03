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Атаки дронов, искусственный интеллект и угроза энергетике: названы основные риски для Великобритании

Велика Британія
Фото: Unsplash

Искусственный интеллект, атаки беспилотников на критически важные объекты инфраструктуры и возможные перебои с поставками энергоносителей из РФ — такие основные угрозы определило правительство Великобритании для своей страны.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

В опубликованном в четверг национальном реестре – 89 угроз.

Так, одной из угроз являются сбои поставок газа в Западную Европу после того, как Кремль спровоцировал энергетический кризис из-за нападения на Украину в прошлом году.

Еще один риск — уязвимость подводных телекоммуникационных кабелей и ущерб, который может нанести атака на них. Ранее британские военные публично предупреждали об этой опасности.

В реестре впервые указан искусственный интеллект как хроническая угроза. Он может привести к росту вредной информации и “при неправильном обращении, снизить экономическую конкурентоспособность”.

В качестве других хронических угроз были названы изменение климата, устойчивость к антибиотикам и серьезная организованная преступность. В реестре есть прогноз наихудшего сценария развития событий и рассчитаны оценки вероятности каждого риска.

К категории катастрофических угроз отнесены: пандемия (вероятность составляет 5-25%); крупномасштабные химические, биологические, радиологические и ядерные атаки, а также выход из строя системы передачи электроэнергии в Великобритании (оценка маловероятная — 1-5%); авария на АЭС и выброс радиации с ядерного объекта за рубежом (вероятность их наступления составила менее 0,2%).

К умеренным угрозам относятся террористические акты в общественных местах, технологические сбои в финансовой инфраструктуре Великобритании, а также нападение на союзника, нуждающегося в международной помощи. Вероятность всех этих рисков превышала 25%.

Что касается преднамеренной атаки беспилотника на транспортную или другую критически важную инфраструктуру, то такая угроза оценивается как умеренная, хотя вероятность ее возникновения составляет всего 0,2-1%.

К значительным рискам кабмин Великобритании отнес срыв поставок российского газа в Европу и полная потеря трансатлантических телекоммуникационных кабелей. Вероятность их возникновения составляет от 5 до 25%.

Источник: Financial Times
Великобритания, Штучний інтелект
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