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Эксперт рассказал, почему польские военные не сбили белорусские вертолеты, которые залетели в Польшу

Эксперт рассказал, почему польские военные не сбили белорусские вертолеты, которые залетели в Польшу
Фото: Getty Images

1 августа в воздушное пространство Польши незаконно зашли два военных вертолета вооруженных сил Беларуси. Однако сбивать нарушителей не было необходимости.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, Польша могла бы сбить белорусские вертолеты, но такое развитие событий было бы маловероятно.

— Если объективно, то нет. Особенно с учетом того, что они летели на малой высоте и их было сложно обнаружить. Польская сторона знала о военных учениях в Беларуси, поэтому странно, что в условиях, когда рядом находятся тысячи “вагнеровцев”, границу не взяли под максимальную охрану, — отметил Александр Мусиенко.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, у польских военных не было острой необходимости отвечать огнем на нарушение воздушного пространства белорусскими вертолетами.

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Однако поляки должны понимать, что в следующий раз вертолеты могут залететь глубже на территорию Польши и тогда это будет новый вызов для властей страны.

Эксперт считает, что военные не решились бы сбивать вертолеты, потому что Польша и Беларусь не находятся в состоянии войны. Поэтому сначала надо установить связь с экипажем, сообщить о нарушении и предупредить о возможном применении огня, в случае продолжения нарушения воздушного пространства Польши.

— Сразу стрелять нельзя… Только когда страны в состоянии войны, на местах могут принять решение об уничтожении вражеского объекта без команды сверху, — сказал Александр Мусиенко.

Напомним, что событие произошло 1 августа. Над польским селом Беловеж пролетели два боевых вертолета Беларуси — Ми-24 и Ми-8. Однако сначала Варшава заявила, что нарушения границы не произошло.

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Впоследствии Минобороны Польши подтвердило пролет белорусских вертолетов. НАТО проинформировали об инциденте.

Источник: РБК-Украина
Беларусь, Вертолет, Гелікоптер, Польша
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