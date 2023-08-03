Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе

пожежа у Підмосков'ї

В четверг, 3 августа, в российском Подмосковье произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе, вспыхнул масштабный пожар.

По данным российских Telegram-каналов, горит цех по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске.

Площадь пожара составляет 300 кв. м, ему присвоен второй ранг опасности. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены.

Что стало причиной, пока неизвестно. Из цеха эвакуировали уже 7 человек, информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

Недавно масштабный пожар бушевал в Люберцах в Подмосковье. По данным СМИ, вспыхнули три ангара.

Возгорание началось с кислородных баллонов, затем огонь перекинулся на стройматериалы.

Читайте также
”Жаркое” лето для оккупантов в разгаре: под Бердянском гремят взрывы
Вибух

Взрыв, Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Воздушных силах рассказали, откуда РФ чаще всего запускает беспилотники
Юрій Ігнат
Дешевым зерном РФ хочет создать новые зависимости — Боррель
Жозеп Боррель
Кремль очень боится паники россиян из-за военных неудач — ISW
Чонгарський міст
На подлете к Киеву уничтожено почти полтора десятка целей – КГВА об атаке на столицу
Війна в Україні, ППО
Туркменистан отменил полеты в Москву после нескольких атак дронами
Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь