Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе

В четверг, 3 августа, в российском Подмосковье произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе, вспыхнул масштабный пожар.

По данным российских Telegram-каналов, горит цех по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске.

Площадь пожара составляет 300 кв. м, ему присвоен второй ранг опасности. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены.

Что стало причиной, пока неизвестно. Из цеха эвакуировали уже 7 человек, информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

Недавно масштабный пожар бушевал в Люберцах в Подмосковье. По данным СМИ, вспыхнули три ангара.

Возгорание началось с кислородных баллонов, затем огонь перекинулся на стройматериалы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.