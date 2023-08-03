Валентина Чорна, редактор ленты
Густой дым заполонил Подмосковье: в РФ произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
В четверг, 3 августа, в российском Подмосковье произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе, вспыхнул масштабный пожар.
По данным российских Telegram-каналов, горит цех по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске.
Площадь пожара составляет 300 кв. м, ему присвоен второй ранг опасности. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены.
Что стало причиной, пока неизвестно. Из цеха эвакуировали уже 7 человек, информация о жертвах или пострадавших отсутствует.
Недавно масштабный пожар бушевал в Люберцах в Подмосковье. По данным СМИ, вспыхнули три ангара.
Возгорание началось с кислородных баллонов, затем огонь перекинулся на стройматериалы.
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