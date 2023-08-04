Путин хочет затянуть войну в Украине до результатов выборов президента США – CNN

Высокопоставленные чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в США 2024 года в своем планировании войны в Украине, надеясь, что проигрыш президента действующего американского лидера Джо Байдена в следующем году приведет к тому, что Вашингтон сократит свою поддержку Украины и улучшит позицию России на переговорах.

Об этом пишет американский телеканал CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

По данным издания, США пока не имеют точных разведывательных данных о способе мышления Путина или о том, целенаправленно ли он затягивает войну, надеясь на победу Дональда Трампа или республиканцев на президентских выборах.

Впрочем выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению западных чиновников в сфере национальной безопасности, разведки и дипломатии, повлияет на решение Путина по Украине, что делает еще менее вероятным развязывание войны до конца следующего года.

Опрос CNN, проведенный SSRS и обнародованный в пятницу, показал, что большинство американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительного финансирования на поддержку Украины, поскольку общественность разделилась во мнениях относительно того, сделали ли США уже достаточно для урегулирования конфликта.

Один американский чиновник заявил, что у них “нет сомнений”, что Путин “пытается продержаться” до выборов 2024 года. Другой источник, знакомый с разведданными, говорит, что “это своего рода слон в комнате” для США, Украины и Европы.

— Путин знает, что Трамп ему поможет. Так же, как и украинцы и наши европейские партнеры. Поэтому, хотя мы не видели ничего, что прямо указывало бы на это, вы должны предположить, я считаю, что все об этом думают, — сказал собеседник.

Европейский дипломат сказал CNN, что они считают, что попытка затянуть войну в Украине до выборов в США “является именно таким планом Путина”.

Чиновники, которые говорили с CNN на условиях анонимности, чтобы обсудить частные внутренние соображения, считают, что Путин может рассматривать победу Трампа или другого республиканского кандидата как спусковой крючок, который заставит США отказаться от поддержки Украины. Источники издания также говорят, что внимание Путина к выборам в США делает еще более важным для Америки сохранение долгосрочной поддержки Украины — обязательство, о котором администрация Байдена продолжает повторять.

Трамп, который сейчас является фактически безоговорочным лидером номинации от Республиканской партии, не взял на себя обязательства поддерживать Украину в войне. Он утверждал, что на посту президента мог бы завершить войну за 24 часа, а на этой неделе заявил, что поддержка Украины должна быть обусловлена расследованием Конгресса США в отношении Байдена и его семьи.

Хотя губернатор Флориды Рон ДеСантис, который тоже подает свою кандидатуру на выборы от республиканской партии, отказался от своих предыдущих заявлений, называя войну в Украине “территориальным спором”, он продолжает придерживаться антиинтервенционистской позиции (политики невмешательства. — Ред.).

Республиканцы в Конгрессе США также заняли более жесткую позицию по финансированию Украины после того, как Республиканская партия получила контроль над Палатой представителей в этом году, а спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее этим летом предположил, что он планирует блокировать любые попытки Сената утвердить дополнительное финансирование для помощи Украине в военных действиях.

— Выборы в следующем году усложняют ситуацию, потому что россияне думают, что они видят свет в конце тоннеля. Это поощряет Путина думать, что они могут пережить американцев, потому что политическая поддержка Украины будет скомпрометирована, если Трамп победит, — сказал Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше.

Увеличение давления на контрнаступление

Как пишет CNN, предстоящие президентские выборы в США создали еще большее давление на украинское контрнаступление, поскольку европейцы, американцы и украинцы надеются на значительные успехи Украины, которые могут повлиять на расчеты Путина до конца следующего года.

На саммите Группы семи в Японии в этом году американские выборы стали предметом тревожных дискуссий среди делегаций, сказал чиновник CNN, поскольку лидеры ожидали, что может оказаться решающим фактором в войне в Украине. Байден пытался уменьшить эти беспокойства, но европейские чиновники считают, что даже близкая по рейтингам гонка с Трампом является причиной для Путина попытаться продолжить конфликт до ноября.

— Придание формы выборам в США будет иметь огромное влияние на то, как будет продолжаться война, — сказал чиновник.

Согласно последнему опросу New York Times, Байден и Трамп имеют равное количество голосов, каждого из них поддерживают 43% избирателей.

Приближение выборов в США также не оставляет украинцев равнодушными, сообщили CNN два источника. Они надеются достичь успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, что может изменить динамику игры рано или поздно.

Но пока что украинское контрнаступление не привело к значительным прорывам.

Переговоры в Саудовской Аравии по Формуле мира

На этих выходных в Саудовской Аравии состоятся мирные переговоры по Украине, или, как их еще называют, обсуждением реализации Формулы мира, которая была предложена президентом Владимиром Зеленским. Участие в этих переговорах примут США, а также ряд западных и развивающихся стран.

Переговоры будут направлены на выработку общих принципов прекращения войны и обсуждение помощи в сфере безопасности, которая понадобится Киеву, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину, заявили американские официальные лица.

— Мы не рассматриваем эти переговоры как такие, которые приведут к каким-то конкретным результатам в конце. Смысл этих переговоров заключается в том, чтобы продолжить разговор со странами по всему миру о том, как нам достичь справедливого и прочного мира в конце этой войны, — заявил в среду представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер.

По словам официальных лиц, пока Россия не будет за столом переговоров, вопрос о том, что Путин готов сделать — и будет ли он вообще соблюдать соглашение о прекращении огня или мирное соглашение — будет на первом месте в повестке дня.

Хотя идея мирных переговоров на данном этапе войны представляется преждевременной, американские чиновники считают, что на то, насколько Путин останется на поле боя, могут повлиять многочисленные факторы, в том числе давление со стороны стран Глобального Юга.

— Это страны, которые могли бы изменить ситуацию, если бы оказывали давление на Россию, — сказал второй американский чиновник, имея в виду страны Глобального Юга, особенно крупные страны, такие, как Индия.

По мнению чиновника, что усиление взаимодействия между Индией и Украиной было бы полезным, даже если мир, достигнутый путем переговоров, может быть далеким от реальности.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.