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Сигнал отчаяния Кремля: в США заявили, что РФ пытается приобрести боеприпасы у КНДР

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Россия пытается расширить военное сотрудничество с Северной Кореей (КНДР), в частности, приобрести боеприпасы для использования на поле боя в Украине.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби со ссылкой на данные американской разведки. Совет нацбезопасности является консультативным органом при президенте США.

Кирби напомнил о недавнем визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян – якобы к 70-летию завершения Корейской войны. По оценке разведки, на самом деле Шойгу летал в КНДР, чтобы договориться об увеличении продаж боеприпасов Москве.

– Полученная нами информация указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с Северной Кореей, в частности путем продажи артиллерийских снарядов РФ, — сообщил Кирби.

Он уточнил, что любое соглашение по поставкам оружия между КНДР и РФ нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

По оценке Белого дома, зависимость России от поставок вооружения из Северной Кореи и Ирана свидетельствует об отчаянии Кремля и влиянии западных санкций на российскую военную машину.

– Это еще один пример того, в каком отчаянии оказался Путин, поскольку его военная машина страдает от санкций и экспортного контроля… Он обращается к таким странам, как Северная Корея, Иран. И, конечно же, он пытался обращаться к Китаю, чтобы получить поддержку своей военной машины, – подчеркнул Кирби.

Он заверил, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы помешать попыткам РФ приобрести боеприпасы у КНДР или любой другой страны.

Как известно, Северная Корея поддержала РФ в ее агрессивной кровавой войне против Украины.

В ноябре прошлого года США обвинили КНДР в тайных поставках российской армии артиллерийских снарядов.

Впоследствии в Белом доме заявляли о наличии доказательств того, что Северная Корея поставляет оружие ЧВК Вагнера, наемники которой на тот момент активно участвовали в войне против Украины.

Источник: AP, Financial Times
Война в Украине, Джон Кірбі, Зброя, КНДР, Кремль, Російська агресія, США
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