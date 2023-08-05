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Кремль не желает возвращаться к зерновой сделке без уступок от Запада – ISW

зерно
Фото: Depositphotos

Кремль никоим образом не хочет возвращаться к Черноморской зерновой инициативе при отсутствии значительных уступок со стороны Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, накануне Кремль обнародовал совместное заявление после встречи Путина с африканскими лидерами относительно нового официального названия Африканская мирная инициатива.

В документе говорится о том, что африканские лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, а также к высвобождению и доставке 200 тыс. тонн российских удобрений, которые простаивают в европейских портах.

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Аналитики отмечают, что эти призывы свидетельствуют о том, что африканские лидеры поддерживают именно условия России по восстановлению Черноморской зерновой инициативы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут делать все необходимое, чтобы Россия могла свободно экспортировать продовольствие на мировой рынок, если РФ возобновит зерновое соглашение и позволит безопасный экспорт украинского зерна.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что как только Соединенные Штаты выполнят условия России, то и соглашение немедленно возобновят.

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Источник: ISW
Росія, Черноморская зерновая инициатива
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