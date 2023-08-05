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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вслед за вертолетами: Беларусь покинули девять вражеских истребителей — Гаюн

російський су-37
Фото: Unsplash

С аэродрома Барановичи около 13:30 вылетели девять российских истребителей вслед за вражескими вертолетами.

Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Сообщается, что истребители прошли через Могилевскую область и пересекли границу с Россией. Большинство из них были в Беларуси в течение 202 дней.

— Позже, в районе 14:00 с Мачулищ пошел на взлет Ми-24 ВКС РФ, по нашим данным, последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ, который находился в Мачулищах, — добавили в сообщении.

Вертолет взял курс на восток. Мониторинговая группа предполагает, что также улетает из Беларуси в Россию на аэродром Сеща в Брянской области РФ.

Беларусь покинули девять российских истребителей — Гаюн

Фото: Беларускі Гаюн

Во время последнего вылета территорию Беларуси покинули: вертолет Ми-24 и 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

Отмечается, что за сегодняшний день с аэродрома Мачулище в Россию улетело 11 вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ.

Ранее СБУ предупреждала, что россияне готовят масштабные провокации под чужим флагом на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который является стратегическим объектом.

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается ДРГ из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом вагнеровцев.

Источник: Беларускі Гаюн

Беларусь, Гелікоптер, літаки РФ, Росія
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