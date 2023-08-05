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Юлия Захарченко, редактор ленты

Восстановление Черноморской зерновой инициативы: о чем говорили главы МИД Украины и Турции

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По словам Кулебы, во время разговора лидеры уделили внимание шагам, направленным на восстановление Черноморской зерновой инициативы.

Глава МИД Украины утверждает, что выход России из зерновой сделки может плохо сказаться на африканских странах и глобальной продовольственной безопасности.

Однако министр отметил, что Турция в дальнейшем будет направлять усилия для восстановления Черноморского зернового соглашения. В то же время стороны обсудили график двусторонних контактов Украины и Турции, отметил Кулеба.

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Восстановление Черноморской зерновой инициативы: о чем говорили главы МИД Украины и Турции

Война в Украине, Глави МЗС, Дмитрий Кулеба, Зерно, МЗС України, Туреччина, Черноморская зерновая инициатива
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