Юлия Захарченко, редактор ленты
РФ могла имитировать пуски ракет из Беларуси для втягивания в войну против Украины — ГУР
Российская Федерация могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть в полномасштабную войну против Украины. Вероятно, РФ стремилась осуществить провокацию.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии журналистам.
Днем 5 августа во время массированной ракетной атаки РФ по Украине появилась информация, что их могли запустить также и с территории Беларуси. Юсов пояснил, что это мог быть электронный пуск или имитация.
Представитель ГУР отметил, что на территории Беларуси размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций. По его мнению, РФ может это осуществлять для втягивания Беларуси в войну против Украины.
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Источник: Укринформ
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