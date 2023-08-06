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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ могла имитировать пуски ракет из Беларуси для втягивания в войну против Украины — ГУР

РФ могла имитировать пуски ракет из Беларуси для втягивания в войну против Украины — ГУР
Фото: УНИАН

Российская Федерация могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть в полномасштабную войну против Украины. Вероятно, РФ стремилась осуществить провокацию.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии журналистам.

Днем 5 августа во время массированной ракетной атаки РФ по Украине появилась информация, что их могли запустить также и с территории Беларуси. Юсов пояснил, что это мог быть электронный пуск или имитация.

Представитель ГУР отметил, что на территории Беларуси размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций. По его мнению, РФ может это осуществлять для втягивания Беларуси в войну против Украины.

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Источник: Укринформ
Андрій Юсов, Беларусь, Война в Украине, Міноборони України, Ракетные удары России, Разведка, Росія
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