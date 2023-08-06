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Годовщина атомной атаки на Японию. Над миром снова нависла тень ядерной угрозы — Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы указал на угрожающую обстановку в мире и призвал государства отказаться от ядерного оружия.

Об этом сообщает DW со ссылкой на его заместителя — представительницу по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

— Барабаны ядерной войны бьют снова. Недоверие и разобщенность нарастают. Ядерная тень, нависшая над миром в период холодной войны, появилась вновь. И некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения, — сказал генсек ООН.

В то же время Гутерреш не отметил, какие именно страны, по его мнению, бряцают ядерным оружием.

Генсек также призвал мир полностью отказаться от ядерного оружия, ведь это “единственный способ исключить риск ядерной войны”.

Он добавил, что ООН не успокоится, пока “ядерная тень не исчезнет раз и навсегда”.

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что не смогут узнать, какой боезаряд имеет запущенная Россией ракета. Поэтому в случае решения Кремля применить по Украине ядерное оружие, изменений в сигнале воздушной тревоги не будет.

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Источник: Deutsche Welle
Антоніу Гуттеріш, ООН, Ядерна зброя
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