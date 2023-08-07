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Пшеница в мире подорожала после атак дронов на корабли РФ в Черном море — Bloomberg

Пшеница в мире подорожала после атак дронов на корабли РФ в Черном море — Bloomberg
Фото: Pexels

Пшеница выросла в цене после того, как Украина морскими дронами ударила по российскому нефтяному танкеру и военному кораблю РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник фьючерсы в Чикаго выросли на 3,4% до $6,545 за бушель (мера для сыпучих товаров, примерно 35 л), а в Сиднее торговались по $6,4725. В пятницу торги закрылись на 1% выше.

Оле Хоуе, главный исполнительный директор брокерской и консультационной компании IKON Commodities, заявил, что риск в Черном море растет с каждым днем. Судоходство в порту Новороссийска было остановлено на несколько часов после атаки на российский военный корабль Оленегорский горняк в ночь на 4 августа.

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На черноморский маршрут приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, а также он является основным транзитным коридором для казахской нефти.

Фьючерсы на пшеницу в этом году снизились почти на 20%, отмечает Bloomberg.

17 июля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зерновой сделки. По его словам, РФ якобы немедленно вернется к соглашению после того, как ее условия будут выполнены.

Источник: Bloomberg
Зерно, Росія, Черноморская зерновая инициатива
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