Европейские компании за время войны потеряли минимум €100 млрд из-за деятельности в РФ – FT

За время полномасштабной войны в Украине крупнейшие европейские компании понесли по меньшей мере €100 млрд суммарного прямого ущерба от своей деятельности в России.

Об этом идет речь в анализе издания Financial Times.

В годовых отчетах 176 из 600 проанализированных компаний зафиксировано обесценивание активов, расходы, связанные с обменом иностранной валюты, а также единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения бизнеса в РФ.

Совокупная цифра потерь не включает косвенные макроэкономические последствия войны, в частности, повышение стоимости энергии и товаров.

Наибольшие потери понесли нефтегазовые группы. Три компании – BP, Shell и TotalEnergies отчитались о суммарном убытке на сумму €40,6 млрд. Однако потери были компенсированы существенно более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам получить небывалую совокупную прибыль в прошлом году в размере около €95 млрд ($104 млрд).

Компании по предоставлению коммунальных услуг понесли потери в размере €14,7 млрд, тогда как промышленные предприятия, в том числе и производители автомобилей, – €13,6 млрд.

Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, отчитывались о €17,5 млрд в виде списания и других расходов.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea в январе заявила, что экспроприация Кремлем ее бизнеса в России привела к потере €2 млрд с ее банковских счетов.

Немецкая энергетическая компания Uniper зафиксировала убытки на €5,7 млрд, а финская Fortum – €5,3 млрд.

Одиннадцать производителей автомобилей в общей сложности потеряли €6,4 млрд. Например, французский автоконцерн Renault оценил в €2,3 млрд убытки после продажи своего завода в Москве и доли в российской компании АвтоВАЗ в мае 2022 года. В Volkswagen сообщили о списании активов на €2 млрд.

Что касается финансового рынка, то один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale весной прошлого года продал Росбанк приближенному к Кремлю олигарху Владимиру Потанину. При этом Société Générale понес убытки в размере €3,1 млрд.

– Но лишь горстка среди 45 западных банков с российскими филиалами покинули страну, частично из-за ограничений, наложенных Москвой, — пишет FT.

Raiffeisen, один из крупнейших западных банков в РФ, отчитался о €1 млрд в виде списаний и других расходов. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International изучает возможность продажи бизнеса в России, который сейчас оценивается в €1 млрд.

Наибольшие убытки понесли британские компании (свыше €30 млрд), далее идут немецкие и французские (свыше €20 млрд).

По оценкам аналитиков, решение РФ захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper, а также так называемая национализация Danone и Carlsberg может свидетельствовать о дальнейших проблемах для бизнеса.

По данным Киевской школы экономики (KSE), более 50% из 1 871 европейской компании, работавших в России до полномасштабной войны, все еще остаются на российском рынке. Речь идет, например, об итальянской UniCredit, австрийской Raiffeisen, швейцарской Nestlé и британской Unilever.

Как объяснила изданию сотрудница KSE Анна Власюк, компании, все еще действующие в РФ, идут на риск из-за угрозы экспроприации активов. А получение каких-либо дивидендов почти невозможно.

– Компаниям, которые все еще там существуют, лучше было бы просто списать бизнес. Я не думаю, что кто-то находится в безопасности. Каков был повод для присвоения Carlsberg? Действительно ли это вопрос национальной безопасности? Я так не думаю, – заявила она.

Аналитики объясняют, что даже если компания потеряла значительную сумму денег, покидая российский рынок, те, кто там до сих пор работают, рискуют потерять гораздо больше.

Источник : Financial Times

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