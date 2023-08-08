Женщины еще родят: Маляр объяснила, почему большие потери на фронте не останавливают РФ

Российские власти не пугают потери своих людей в полномасштабной войне против Украины. С большой вероятностью, Москва не остановит наступление, если будут еще большие потери личного состава российских войск.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью ведущему национального информационного телемарафона Вадиму Карпяку. Она отметила, что даже более 250 тыс. не стимулирует Кремль задуматься об остановке наступления.

— С большой вероятностью — нет. Я не думаю, что российские власти пугают их человеческие потери, потому что их ментальность одобряет выражение, что женщины еще родят. Вообще стоимость человеческой жизни в Российской “империи”, я так это назвала бы, крайне низкая. Но что может останавливать? Сейчас их от открытой мобилизации останавливает недовольство женщин, мам и жен тем, что там гибнут мужчины и дети.

Маляр рассказала, что враг теряет много военной техники, поскольку Силы обороны Украины уничтожают российский наступательный и оборонительный потенциал.

— Они увеличивают количество обстрелов на Востоке, исчерпывая скорее всего свои резервы, потому что это огромная цена их наступления для них. Наши силы останавливают врага, уничтожают их наступательный и оборонительный потенциал — это не только погибшие и раненые. Если подытожить за прошедшую неделю Юг и Восток, то более 340 единиц военной техники, среди которых танки, ракетно-зенитные установки, станции радиоэлектронной борьбы, минометы, гаубицы.

Уничтожено около 70 пунктов компактного местонахождения их военнослужащих, более 10 пунктов управления, откуда они наводят стрельбу. Все, что должно было сюда идти, уже не пойдет. То, чем они должны были защищаться, мы у них забрали, — утверждает заместитель министра обороны.

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