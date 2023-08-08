США готовы реагировать на военное взаимодействие флотилий РФ и Китая — Пентагон
Пентагон внимательно отслеживает совместную военную активность флотилии России и Китая и готов действовать, если того потребует ситуация.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
Так, недавно в районе Алеутских островов, что в Беринговом море, появились российская и китайская флотилии.
NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и NORTHCOM (Северное командование Вооруженных сил США) следили за активностью кораблей двух стран. Они находились в международных водах.
По словам Райдера, пока не было моментов, когда эти корабли считались такими, которые представляют угрозу. Поэтому, как и любая другая страна, они могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве, в международных водах, отметил спикер Пентагона.
— Мы продолжим наблюдение, но, думаю, никого не удивит, что Китай и Россия продолжают искать пути сотрудничества, и мы будем продолжать следить за этой ситуацией и действовать соответствующим образом, — отметил Патрик Райдер.
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