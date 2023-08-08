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Марта Бондаренко, редактор ленты

США готовы реагировать на военное взаимодействие флотилий РФ и Китая — Пентагон

російський корабель

Пентагон внимательно отслеживает совместную военную активность флотилии России и Китая и готов действовать, если того потребует ситуация.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Так, недавно в районе Алеутских островов, что в Беринговом море, появились российская и китайская флотилии.

NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и NORTHCOM (Северное командование Вооруженных сил США) следили за активностью кораблей двух стран. Они находились в международных водах.

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По словам Райдера, пока не было моментов, когда эти корабли считались такими, которые представляют угрозу. Поэтому, как и любая другая страна, они могут свободно проводить учения в международном воздушном пространстве, в международных водах, отметил спикер Пентагона.

— Мы продолжим наблюдение, но, думаю, никого не удивит, что Китай и Россия продолжают искать пути сотрудничества, и мы будем продолжать следить за этой ситуацией и действовать соответствующим образом, — отметил Патрик Райдер.

В июле сообщалось, что в 2023 году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более $100 млн, что в 30 раз больше, чем Украина, пишет издание Politico со ссылкой на таможенные документы.

На 69% из Китая в Россию вырос экспорт керамики, которая используется в бронежилетах. Тогда как экспорт в Украину упал на 61%.

Китай, Кораблі, Пентагон, Росія
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