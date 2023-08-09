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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Принц Уильям и Зеленский — лидеры в топе ньюсмейкеров США, Путин — последний

принц Вільям, Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Принца Великобритании Уильяма, президента Украины Владимира Зеленского и первую леди США Джил Байден американцы назвали самыми популярными ньюсмейкерами, согласно опросу исследовательского центра Gallup.

Самым популярным среди граждан США является прямой претендент на королевский престол в Британии — принц Уильям. Рейтинг его одобрения среди американцев составляет 59%, и лишь 22% оценивают принца негативно.

Следом разместился президент Украины Владимир Зеленский, рейтинг одобрения которого среди граждан США составляет 57%. Негативно украинского главу государства оценивают 29%.

Отмечается, что ни одно из других публичных лиц не получило 50% одобрения. Однако первая леди США Джил Байден была близкой к этому (49%). Не одобряют ее 38%.

Король Великобритании Чарльз (к нему благосклонно относятся 46%) и председатель Верховного суда Джон Робертс (43%) — также более пользуются благосклонностью среди американцев, чем неприязнью.

Принц Уильям и Зеленский самые популярные ньюсмейкеры среди американцев

Фото: Gallup

Президент Джо Байден и его возможный оппонент на выборах 2024 года Дональд Трамп имеют одинаковый показатель благосклонности 41%, тогда как большинство относится к главе Белого дома (57%) и экс-президенту (55%) неблагоприятно.

Наименее популярным ньюсмейкером в США оказался российский диктатор Владимир Путин. Его оценивают положительно лишь 5% американцев, тогда как 90% относятся негативно. Его одобрение снизилось с 13% в 2017 и 2018 годах и сейчас является самым низким за все время наблюдений Gallup, начиная с 2002 года.

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Источник: Gallup

Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, Принц Уильям, США
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