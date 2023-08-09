Серия пожаров в РФ: в Курчатове горит пятиэтажка
Днем 9 августа в Курчатове Курской области РФ горит пятиэтажка.
По свидетельству очевидцев, огонь вспыхнул на крыше дома по ул. Ленинградской.
Сеть заполонили кадры, как в небо вздымается густой черный дым.
В МЧС России ситуацию пока не комментировали.
Нет комментариев и от губернатора области Романа Старовойта.
Напомним, что в данный момент более полутора сотен спасателей ликвидируют масштабный пожар якобы в ангаре с пиротехникой в Сергиев-Посаде в Подмосковье.
За помощью к медикам там обратились 25 человек. В больницы госпитализированы два человека.
К слову, неспокойно в Московской области было и ночью.
Еще в 03:16 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российскую столицу летели два беспилотника.
Оба дрона, заверил он, сбила противовоздушная оборона.
Один – якобы в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.
Источник: Типичный Курск
Фото: Типичный Курск
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский