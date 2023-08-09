Серия пожаров в РФ: в Курчатове горит пятиэтажка

Днем 9 августа в Курчатове Курской области РФ горит пятиэтажка.

По свидетельству очевидцев, огонь вспыхнул на крыше дома по ул. Ленинградской.

Сеть заполонили кадры, как в небо вздымается густой черный дым.

В МЧС России ситуацию пока не комментировали.

Нет комментариев и от губернатора области Романа Старовойта.

Напомним, что в данный момент более полутора сотен спасателей ликвидируют масштабный пожар якобы в ангаре с пиротехникой в Сергиев-Посаде в Подмосковье.

За помощью к медикам там обратились 25 человек. В больницы госпитализированы два человека.

К слову, неспокойно в Московской области было и ночью.

Еще в 03:16 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российскую столицу летели два беспилотника.

Оба дрона, заверил он, сбила противовоздушная оборона.

Один – якобы в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.

Источник: Типичный Курск

Фото: Типичный Курск

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