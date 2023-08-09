США отреагировали на сообщения о возможном покушении на Зеленского
США наблюдают шпионскую активность РФ в Украине и поддерживают усилия Киева по привлечению к ответственности за эти действия.
Об этом сказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает корреспондент Укринформа.
— Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени, — сообщил он.
По его словам, в США видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, однако комментировать детали — в компетенции украинской стороны.
— Мы в полной мере поддерживаем совместные усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия, — добавил представитель Госдепа.
Ранее Служба безопасности задержала российскую информаторку, которая готовила ракетный удар по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский