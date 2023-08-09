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США отреагировали на сообщения о возможном покушении на Зеленского

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

США наблюдают шпионскую активность РФ в Украине и поддерживают усилия Киева по привлечению к ответственности за эти действия.

Об этом сказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает корреспондент Укринформа.

— Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени, — сообщил он.

По его словам, в США видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, однако комментировать детали — в компетенции украинской стороны.

— Мы в полной мере поддерживаем совместные усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия, — добавил представитель Госдепа.

Ранее Служба безопасности задержала российскую информаторку, которая готовила ракетный удар по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Владимир Зеленский, Николаевская область, США
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