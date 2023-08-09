Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания

В Нью-Йорке на пляже Роквей-Бич зафиксировали первое за 60 лет нападение акулы. Жертвой стала 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на сообщение властей.

Сообщается, что акула укусила женщину за левую ногу. В полицейском отчете отмечается, что Колтунюк плавала одна. После того, как спасатели услышали ее крики о помощи, вытащили ее из воды и оказали первую помощь, наложив жгут.

Сейчас Министерство иностранных дел проверяет эту информацию, сообщил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии ВВС Украина.

Затем женщину доставили в больницу в критическом состоянии. В полиции сообщили, что ее состояние оценивается как “тяжелое, но стабильное”.

On the beach of New York, a shark attacked a Ukrainian emigrant, reports The New York Post. This incident was the first shark attack on this beach since 1953. According to the publication, 65-year-old Tetyana Koltuniuk, a native of Odesa, suffered serious injuries, losing… pic.twitter.com/mAIy1VNUL5 — FLASH (@Flash_news_ua) August 9, 2023

В полицейском отчете отмечается, что акула откусила у женщины 9 кг плоти, но NYT предполагает, что цифры значительно завышены после ознакомления со снимками.

В департаменте парков заявили, что укусы акул в Роквее случаются крайне редко. После инцидента спасатели приказали всем выйти из воды. На вертолетах состоялось прочесывание воды, но не было обнаружено ни одной акулы. Во вторник пляж был закрыт для купания и серфинга.

Газета отмечает, что это первый подтвержденный случай нападения акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов, согласно Глобальной базе данных о нападениях акул. Последний задокументированный укус акулы в городе, внесенный в базу данных, произошел в 1958 году.

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