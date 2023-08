Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания

В Нью-Йорке на пляже Роквей-Бич зафиксировали первое за 60 лет нападение акулы. Жертвой стала 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на сообщение властей.

Сообщается, что акула укусила женщину за левую ногу. В полицейском отчете отмечается, что Колтунюк плавала одна. После того, как спасатели услышали ее крики о помощи, вытащили ее из воды и оказали первую помощь, наложив жгут.

Сейчас Министерство иностранных дел проверяет эту информацию, сообщил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии ВВС Украина.

Затем женщину доставили в больницу в критическом состоянии. В полиции сообщили, что ее состояние оценивается как “тяжелое, но стабильное”.

On the beach of New York, a shark attacked a Ukrainian emigrant, reports The New York Post.

This incident was the first shark attack on this beach since 1953. According to the publication, 65-year-old Tetyana Koltuniuk, a native of Odesa, suffered serious injuries, losing… pic.twitter.com/mAIy1VNUL5

