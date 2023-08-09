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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания

акула напала
Фото: Unsplash

В Нью-Йорке на пляже Роквей-Бич зафиксировали первое за 60 лет нападение акулы. Жертвой стала 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на сообщение властей.

Сообщается, что акула укусила женщину за левую ногу. В полицейском отчете отмечается, что Колтунюк плавала одна. После того, как спасатели услышали ее крики о помощи, вытащили ее из воды и оказали первую помощь, наложив жгут.

Сейчас Министерство иностранных дел проверяет эту информацию, сообщил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии ВВС Украина.

Затем женщину доставили в больницу в критическом состоянии. В полиции сообщили, что ее состояние оценивается как “тяжелое, но стабильное”.

В полицейском отчете отмечается, что акула откусила у женщины 9 кг плоти, но NYT предполагает, что цифры значительно завышены после ознакомления со снимками.

В департаменте парков заявили, что укусы акул в Роквее случаются крайне редко. После инцидента спасатели приказали всем выйти из воды. На вертолетах состоялось прочесывание воды, но не было обнаружено ни одной акулы. Во вторник пляж был закрыт для купания и серфинга.

Газета отмечает, что это первый подтвержденный случай нападения акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов, согласно Глобальной базе данных о нападениях акул. Последний задокументированный укус акулы в городе, внесенный в базу данных, произошел в 1958 году.

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Источник: NYT, AP News, BBC Украина
Акула, Нью-Йорк, США
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Орест Дрималовский
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