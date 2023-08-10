Гарантии безопасности для Украины не будут зависеть от того, кто будет президентом США — Госдеп
Помощь Украине будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.
— Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины, — сказал он.
По словам Миллера, сейчас Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, как будут выглядеть эти обязательства по безопасности.
Кроме того, Госдеп ведет дискуссии с Конгрессом относительно того, какой должна быть текущая позиция США по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция.
Представитель Госдепа также отметил, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента, но и от Конгресса.
— Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем, — подчеркнул Миллер.
Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский