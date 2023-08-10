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Гарантии безопасности для Украины не будут зависеть от того, кто будет президентом США — Госдеп

Гарантии безопасности для Украины не будут зависеть от того, кто будет президентом США — Госдеп
Фото: Getty Images

Помощь Украине будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.

— Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины, — сказал он.

По словам Миллера, сейчас Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, как будут выглядеть эти обязательства по безопасности.

Кроме того, Госдеп ведет дискуссии с Конгрессом относительно того, какой должна быть текущая позиция США по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция.

Представитель Госдепа также отметил, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента, но и от Конгресса.

— Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем, — подчеркнул Миллер.

Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц.

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Источник: Голос Украины
Война в Украине, США, Украина
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