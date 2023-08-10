Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Облака дыма и пыли: в порту Турции раздался мощный взрыв на зерновом складе
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка

кремль
Фото: Pexels

В течение последней недели российские власти, вероятно, усилили свои усилия, направленные на то, чтобы помешать доступу российских граждан к виртуальным частным сетям (VPN). Многие из самых популярных VPN стали непригодными для использования в некоторых регионах РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

VPN позволяют пользователям скрывать свой доступ к интернету, сохранять конфиденциальность и обходить государственную цензуру.

Указано, что VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что с 2017 года они являются незаконными. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне против Украины.

— VPN, вероятно, является самой большой уязвимостью в попытках российского государства установить всеобъемлющий внутренний информационный контроль, — указывают в британской разведке.

В ведомстве также добавляют, что кроме усиления технических сбоев, Россия также начала информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, утверждая, что VPN ставят под угрозу их личные данные.

Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте работника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.

Читайте также
Россияне чаще обстреливают оккупированные ими территории и свои позиции. В ОК Юг объяснили, почему
російські солдати військові

Источник: Министерство обороны Великобритани

Война в Украине, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
Наемники ЧВК Вагнера, вероятно, вернутся в РФ: в ISW назвали причину
ПВК Вагнер
Россияне чаще обстреливают оккупированные ими территории и свои позиции. В ОК Юг объяснили, почему
російські солдати військові
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 10.08.2023
Deepstatemap
Гарантии безопасности для Украины не будут зависеть от того, кто будет президентом США — Госдеп
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь