Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка

В течение последней недели российские власти, вероятно, усилили свои усилия, направленные на то, чтобы помешать доступу российских граждан к виртуальным частным сетям (VPN). Многие из самых популярных VPN стали непригодными для использования в некоторых регионах РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

VPN позволяют пользователям скрывать свой доступ к интернету, сохранять конфиденциальность и обходить государственную цензуру.

Указано, что VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что с 2017 года они являются незаконными. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне против Украины.

— VPN, вероятно, является самой большой уязвимостью в попытках российского государства установить всеобъемлющий внутренний информационный контроль, — указывают в британской разведке.

В ведомстве также добавляют, что кроме усиления технических сбоев, Россия также начала информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, утверждая, что VPN ставят под угрозу их личные данные.

Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте работника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.

Источник: Министерство обороны Великобритани

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