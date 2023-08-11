США планируют увеличить производство 155-мм снарядов более чем в три раза – Пентагон

США со следующего года планируют нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм до 80 тыс. единиц в месяц. Сейчас ежемесячно изготавливается около 24 тыс. боеприпасов.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его словам, США уже передали Вооруженным силам Украины более 2 млн 155-мм снарядов с начала полномасштабной войны.

– С начала боевых действий мы поставили Украине более двух миллионов 155-мм боеприпасов. Мы также увеличили производство 155-мм боеприпасов. Так, с 14 тыс. в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тыс. в месяц в настоящее время, и мы планируем, что в течение следующего года производство будет превышать 80 тыс. в месяц, – сказал Патрик Райдер.

По словам представителя Пентагона, хотя запасы в США не безграничны, но в настоящий момент достаточно велики. Кроме того, Америка надеется на тесное сотрудничество с союзниками и партнерами из других стран относительно производства снарядов.

Также Патрик Райдер прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что такие снаряды дают украинцам возможность продолжать борьбу с врагом.

— Ми видим, что ВСУ правильно применяют это оружие на поле боя, — сказал генерал Райдер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн.

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