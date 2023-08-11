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Юлия Захарченко, редактор ленты

В ООН отреагировали на обстрел отеля в Запорожье, который использовали для помощи жителям

В ООН отреагировали на обстрел отеля в Запорожье, который использовали для помощи жителям
Фото: МВД

Гуманитарная координаторша Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун отреагировала на российскую ракетную атаку по гостинице Рейкарц в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.

Заявление гуманитарного координатора обнародовано на официальном сайте ООН. Браун заявила, что этот отель использовали сотрудники ООН и других гуманитарных организаций для помощи местным жителям Запорожья.

— Это абсолютно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его как базу во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината Азовсталь в Мариуполе в мае прошлого года, — утверждает она.

Браун отметила, что удары РФ по гражданской инфраструктуре привели к многочисленным ранениям и смертям мирных жителей, достигли просто невероятных объемов и нарушений международного гуманитарного права.

В то же время гуманитарный координатор ООН требует от Российской Федерации придерживаться предоставленных международных обязательств, немедленно прекратить неизбирательные и многочисленные удары на территории Украины.

По последним данным, в результате ракетного удара по Запорожью 10 августа погиб один человек, еще ранены 16 людей, среди которых есть четверо детей.

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В ООН отреагировали на обстрел отеля в Запорожье, который использовали для помощи жителям

Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, ООН, Ракетные удары России, ракетний удар
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