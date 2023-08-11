В ООН отреагировали на обстрел отеля в Запорожье, который использовали для помощи жителям
Гуманитарная координаторша Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун отреагировала на российскую ракетную атаку по гостинице Рейкарц в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.
Заявление гуманитарного координатора обнародовано на официальном сайте ООН. Браун заявила, что этот отель использовали сотрудники ООН и других гуманитарных организаций для помощи местным жителям Запорожья.
— Это абсолютно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его как базу во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината Азовсталь в Мариуполе в мае прошлого года, — утверждает она.
Браун отметила, что удары РФ по гражданской инфраструктуре привели к многочисленным ранениям и смертям мирных жителей, достигли просто невероятных объемов и нарушений международного гуманитарного права.
В то же время гуманитарный координатор ООН требует от Российской Федерации придерживаться предоставленных международных обязательств, немедленно прекратить неизбирательные и многочисленные удары на территории Украины.
По последним данным, в результате ракетного удара по Запорожью 10 августа погиб один человек, еще ранены 16 людей, среди которых есть четверо детей.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко