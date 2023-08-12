Египет не планирует отправлять оружие Украине по просьбе США — WSJ
Египет не планирует предоставлять свое оружие Украине, несмотря на многочисленные просьбы Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и египетских чиновников.
Как отмечает издание, Каир ранее намеревался поставлять ракеты России. Но из-за обращения Вашингтона власти отказались от подобных планов.
После этого американские официальные лица попросили Египет передать оружие нашему государству.
По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.
Такая просьба ни к чему не привела, и с тех пор официальные представители США неоднократно поднимали вопрос передачи оружия в общении с египетскими коллегами. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.
— В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие, — пишет WSJ.
В то же время официальный представитель Госдепа США отметил, что Египет выступает партнером, который работает над достижением стабильности и прочного мира в Украине.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко