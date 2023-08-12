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Египет не планирует отправлять оружие Украине по просьбе США — WSJ

Єгипет - прапор
Фото: Pixabay

Египет не планирует предоставлять свое оружие Украине, несмотря на многочисленные просьбы Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и египетских чиновников.

Как отмечает издание, Каир ранее намеревался поставлять ракеты России. Но из-за обращения Вашингтона власти отказались от подобных планов.

После этого американские официальные лица попросили Египет передать оружие нашему государству.

По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

Такая просьба ни к чему не привела, и с тех пор официальные представители США неоднократно поднимали вопрос передачи оружия в общении с египетскими коллегами. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

— В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие, — пишет WSJ.

В то же время официальный представитель Госдепа США отметил, что Египет выступает партнером, который работает над достижением стабильности и прочного мира в Украине.

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Египет не планирует отправлять оружие Украине по просьбе США — WSJ

Египет, Война в Украине, США
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