С начала войны возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР

Среди российских офицеров возросло количество суицидов после вторжения в Украину.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, рост количества суицидов среди российских офицеров может быть связан со страхом, что их догонят украинские военные.

Юсов подчеркнул, что Украина готова принять тех российских военных, которые не хотят выполнять преступные приказы Кремля. Любой от рядового до генералов и командующих в рамках проекта Хочу жить может сдаться в плен. Для россиян — это самый лучший и безопасный вариант.

— Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом, несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах, — заверил Юсов.

Юсов рассказал, что россияне до сих пор не могут смириться с тем, что украинцы их не встречают с цветами.

К тому же российские спецслужбы, к сожалению, остаются достаточно угрожающей и эффективной во многих вопросах силой, на них тратят колоссальные ресурсы. Кроме того, враг не прекращает попыток запустить своих агентов в украинские органы местной власти.

Источник : Укринформ

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