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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Беларусь виновата сама: Польша о желании Лукашенко “наладить отношения”

Беларусь виновата сама: Польша о желании Лукашенко “наладить отношения”
Фото: Depositphotos, Pexels

В польском МИД отреагировали на якобы желание самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко улучшить отношения между Минском и Варшавой.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью RMF FM сказал, что если это не блеф, то путь к улучшению отношений между странами “очень простой”.

— Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Прекратить нападения на нашу границу, освободить Анджея Почобута и других заключенных — в белорусских тюрьмах находится более 1 000 человек, — отметил Яблонский.

По его словам, решение зависит исключительно от лиц, находящихся у власти в Беларуси.

Яблонский сказал, что Варшава никогда не имела враждебных намерений в отношении Беларуси, а наоборот хотела, чтобы отношения между странами были как можно лучше.

— Но это белорусская власть ведет себя так, как она ведет себя, и она несет полную ответственность за то, что мы имеем плохие отношения. Беларусь — это просто страна с враждебным отношением к Польше, — заявил он.

В пятницу, 11 августа, Александр Лукашенко заявил, что готов к улучшению белорусско-польских отношений. По его словам, “соседей не выбирают, они от Бога”.

Лукашенко поручил правительству и МИД Беларуси предложить западным соседям “план добрососедства и мира”. Он сказал, что Минск готов к улучшению отношений с ЕС, но с учетом “собственных интересов”.

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Источник: RMF FM

Беларусь, Олександр Лукашенко, Польша
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