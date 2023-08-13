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Малиновская Ангелина, редактор ленты

К инфляции и обвалу рынка недвижимости: к чему приведет падение рубля в РФ

К инфляции и обвалу рынка недвижимости: к чему приведет падение рубля в РФ
Фото: Pixabay

В течение этого года российский рубль потерял от своей стоимости 40%, а это означает, что примерно на 4-6% увеличился уровень инфляции в РФ.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

Он отметил, то, что рубль обвалился до 100 единиц за доллар негативно повлияет на инфляцию в России.

— Потребительская корзина россиянина пусть и не полностью, но достаточно зависит и от импорта. Конечно, и импорт сейчас ограничен в России. Но все равно, даже если мы думаем относительно импорта из того же Китая, я смотрю по ценам на автомобили, на продукты длительного пользования в России, скажем, стиральные машинки. То, что называется “товары более длительного использования”. Цена фиксируется не в рублях, а в долларах, — говорит он.

Устенко отметил, что примерно 10-15% потребительской корзины зависит от импортных цен.

Также падение рубля приведет к тому, что сбережения рядового россиянина вдвое сократятся, если считать в валютном эквиваленте.

Третий фактор обвала рубля — негативное влияние на рынок недвижимости, который так же зависит от курса.

Кроме того, все, что касается банковского сектора России также будет иметь пробелы — начнет увеличиваться уровень плохих активов.

Напомним, что в ночь на 12 августа один американский доллар стоил 100 рублей , что является новым антирекордом.

Інфляція, Война в Украине, Валюта, економіка Росії, Курс валют, Росія, Рубль
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